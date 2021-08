Treviso, schianto frontale tra due auto: perde la vita una bimba di 9 anni

Incidente mortale in Via Nuova Trevigiana a Lughignano: morta una bambina di soli anni.

Tragedia sulle strade della provincia di Treviso questa mattina, mercoledì 11 agosto 2021, dove due auto si sono scontrate frontalmente in Via Nuova Trevigiana, nella frazione di Lughignano, a Casale sul Sile. L’incidente ha purtroppo visto morire una bambina di 9 anni, Adreea Maria Cretu.

Incidente frontale tra due auto: morta una bimba di 9 anni

La bimba si trovava su una delle due auto coinvolte nello schianto e si trovava sul sedile posteriore di una Golf Nera guidata dalla zia. Sul sedile del passeggero era seduta la mamma della bimba, mentre nella parte posteriore, di fianco alla piccola, c’era la sorellina di 5 anni. Nessuna delle 3 è in pericolo di vita, sono soltanto rimaste ferite nell’incidente.

Per quanto concerne l’altra vettura, una Fiat Tipo, su di essa viaggiava un’altra donna, una 50enne residente a Roncade, anche lei ferita. Lo schianto tra le due auto è stato a tal punto così violento che all’improvviso in una delle due sono divampate le fiamme.

Incidente frontale tra due auto: una prende fuoco

Soltanto grazie ad alcuni residenti della zona, i quali sono intervenuti aiutando la conducente del mezzo in fiamme ad uscire dalla macchina, si è potuto evitare che qualcun altro perdesse la vita.

Dopodichè i residenti hanno subito chiamato i soccorsi.

Infatti, sul luogo dell’accaduto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco di Treviso: essi sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme ed estrarre i feriti, riportando la sicurezza in zona.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi pure i sanitari del Suem 118 con diverse ambulanze. Quando i sanitari sono giunti la bimba era ancora viva. Tuttavia, nonostante l’intervento dei soccorritori, per la piccola di 9 anni era troppo tardi.

Intubata sul posto, è stata trasportata con codice di massima urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Lì i medici poco dopo, ne hanno dichiarato il decesso.

Incidente frontale tra due auto: sono in corso gli accertamenti della polizia

Le cause per cui le due automobili si siano scontrate sono ancora da accertare. Non a caso, la polizia sta indangando sull’esatta dinamica, effettuendo diversi rilievi del caso. Certamente, per la provincia di Treviso è l’ennesimo incidente, per di più mortale, in poche settimane. Insomma, una serie di tragedie che non non sembra voglia fermarsi, sebbene tutti ci auguriamo che questa sia l’ultima.