Treviso, suora morta schiacciata da armadio crollatole addosso

La suora è morta schiacciata da un armadio in camera: il cadavere è stato trovato dalle consorelle.

Una suora è morta schiacciata da un armadio crollatole addosso in camera. È accaduto a Treviso la sera dello scorso 22 giugno. La religiosa in questione è suor Eligia, attiva presso una comunità per ragazze madri. Il cadavere della sventurata è stato trovato dalle consorelle.

Al momento della morte suor Eligia era infatti da sola.

Suora morta schiacciata da armadio: chi era suor Eligia

La vittima dell’incidente avvenuto a Treviso è suor Eligia. Il nome di battesimo della religiosa era Giulietta Cambus, di origini sarde. La suora operava presso la villa Regina Mundi di Treviso, comunità per ragazze madri con problemi di droga alle spalle.

La scoperta da parte delle consorelle

A fare la terribile scoperta sono state le consorelle di suor Eligia, che hanno trovato il cadavere della religiosa all’interno della sua camera.

Queste si erano preoccupate in quanto non la vedevano scendere all’ora per cui era attesa. La sventurata è stata rinvenuta schiacciata sotto un vecchio armadio di legno. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Per ora si esclude il coinvolgimento di terzi: si sarebbe trattato di un brutto incidente. Al momento della morte, l’87enne stava probabilmente armeggiando con l’armadio.