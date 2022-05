Treviso, tentano di rapire una bambina di 4 anni mentre cammina con la madre

Una mamma passeggiava con la figlia nel sottopasso della stazione di Mogliano quando una donna avrebbe tentato di strapparle dalla mano la bimba.

Enorme lo spavento per una mamma della provincia di Treviso, che si è quasi vista strappare dalle mani la sua bambina di 4 anni.

Mogliano, tentato rapimento nel sottopasso della stazione

Stava camminando nel sottopasso pedonale della stazione di Mogliano, tenendo per la mano a sua bimba di 4 anni e imbragato al petto l’altro figlio.

All’improvviso tre persone si sono avvicinate alla madre, rivolgendole la parole con modi gentili. A un certo punto, inaspettatamente, una delle tre persone ha cercato di rapire la piccola che stringeva la mano della sua mamma. Ha provato a portarla via, ma fortunatamente la reazione della madre ha fatto fallire il suo tentativo è fallito.

I Carabinieri sono ancora al lavoro sull’accaduto e indagano per individuare i responsabili.

Per fare luce sull’accaduto saranno visionate anche le videocamere di sorveglianza. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 maggio. Come raccontato dalla madre, i presunti rapitori potrebbero provenire dall’Est Europa per via dell’accento. Come raccontato a Il Gazzettino dal marito della donna, padre dei due bambini, “non sappiamo esattamente che intenzioni avessero, ma è molto preoccupante”.

A raccontare l’accaduto è la stessa mamma, che ricorda su Facebook quanto vissuto quel pomeriggio: “La donna ha preso in braccio mia figlia, io l’ho prontamente ripresa e lei ha continuato a cercare di prenderle la mano”.