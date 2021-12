Treviso, vigili del fuoco impegnati in tre diversi incidenti avvenuti nella Marca

Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre i vigili del fuoco della Marca sono stati impegnati in tre diversi incidenti. Ferito un 20enne.

Per i vigili del fuoco operativi nella Marca trevigiana sono state ore particolarmente difficili. Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre sono intervenuti in tre diversi incidenti, tutti avvenuti nel giro di poche ore. Tra le persone coinvolte anche un 20enne di Rosà che, a seguito delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale.

Treviso Marca incidenti, auto uscita di strada nel comune di Paese

Il primo incidente è avvenuto nel comune trevigiano di Paese intorno alle 21.20 – 21.30 circa dove un veicolo, è uscito di strada schiantandosi contro un palo della luce. Stando a quanto appreso il veicolo aveva avuto una perdita di gas. L’impatto avvenuto in via Trieste ha visto impegnati i vigili del fuoco che hanno lavorato al fine di mettere in sicurezza l’autovettura. Sul posto inoltre anche gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.

Treviso Marca incidenti, attimi di paura 4 persone

Qualche ora più tardi, intorno alle 2.25 di notte, i volontari di Asolo sono intervenuti in un secondo incidente. In questo caso si tratta di un’auto sulla quale viaggiavano quattro persone. Nell’impatto il veicolo si è capovolto.

Stando a quanto scrive Trevisotoday, lo schianto che sarebbe avvenuto nei pressi del casello della Pedemontana Veneta – ha richiesto l’intervento oltre che dei vigili del fuoco anche della Polizia stradale e del 118.

Uno degli occupanti, un ventenne, è stato ferito ed è stato portato in ospedale. Non vi sarebbero state conseguenze invece per gli altri tre passeggeri del veicolo che avrebbero fatto rientro a casa autonomamente.

Treviso Marca incidenti, vigili del fuoco intervenuti a Vedelago

Il terzo incidente è avvenuto intorno alle ore 4.45 a Vedelago in direzione Istrana. Un’auto di grossa cilindrata ha abbattuto, nell’impatto, un palo dell’illunazione pubblica.

Ciò ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto che hanno lavorato per mettere in sicurezza il palo.