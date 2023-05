Incidente di lavoro nel Milanese e tragedia a Trezzano, dove un 25enne muore schiacciato da un macchinario e dopo i dramma arriva la rivelazione dei colleghi della vittima: “Era al primo giorno e senza contratto”. La vittima è un giovane di 25 anni originario del Bangladesh morto al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Il ragazzo è stato schiacciato da un macchinario all’interno dell’azienda Crocolux a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.

Muore schiacciato da un macchinario

I primi accertamenti in ordine alla morte bianca sulla quale si procede per omicidio colposo a carico di ignoti dicono questo. Il magistrato di turno Francesco Cajani ha disposto i primi atti urgenti. In primis il sequestro del macchinario sotto cui è rimasto il 25enne. Il giovane lavoratore era rimasto travolto alle 9 di oggi giovedì 25 maggio. I vigili del fuoco che lo hanno liberato hanno spiegato che le gambe dell’uomo erano totalmente schiacciate ed una squadra del 115 ha reso possibile spostarlo per prestagli i primi soccorsi sanitari.

L’atterraggio dell’eliambulanza e i soccorsi

Il volo dell’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano era stato però vano. Il giovane aveva riportato gravi traumi agli arti inferiori, a un braccio ed un severo trauma cranico provocato dalla massa del macchinario.