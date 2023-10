Triathlon: Bianca Seregni vince tappa di Miyazaki, tris stagionale in Coppa del Mondo

Miyazaki, 28 ott. – (Adnkronos) – Bianca Seregni infila il terzo successo stagionale nella Coppa del Mondo di triathlon. Dopo le vittorie ottenute in Cina rispettivamente a Weihai e Chengdu, infatti, l’azzurra ha trionfato anche nella tappa nipponica di Miyazaki, penultima fermata del massimo circuito. La prova, disputata su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), ha visto Seregni creare il primo strappo nella frazione inaugurale. La milanese, poi, ha resistito agli attacchi delle avversarie in entrambi gli ultimi due segmenti di gara, chiudendo con il tempo di 1:59:43. Vani i tentativi di rimonta sia della statunitense Gwen Jorgensen (seconda con 2:00:01) sia della lussemburghese Jeanne Lehair (terza con 2:00:10). Per l’Italia buona prova anche per Alice Betto, recente trionfatrice nella tappa carioca di Brasilia, che ha terminato ai piedi del podio con il crono di 2:00:19.