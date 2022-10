Triathlon: Italia super in CdM in Giappone, trionfo di Gianluca Pozzatti e Ilaria Zane seconda

Miyazaki, 29 ott. – (Adnkronos) – Doppio podio per l'Italia nella World Triathlon Cup di Miyazaki, in Giappone. Gianluca Pozzatti trionfa tra gli uomini con una prova autorevole che lo ha visto sempre nelle posizioni di testa. Non sono riusciti a tenere il passo dell'azzurro lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia e il portoghese Ricardo Batista, rispettivamente secondo e terzo al traguardo.

Prestazione maiuscola anche per Ilaria Zane, che sfiora una storica vittoria nella gara femminile. L'azzurra chiude seconda a soli 12" dalla vincitrice, la danese Alberte Kjær Pedersen, e davanti alla britannica Olivia Mathias. Buona prova anche per l'azzurro Alessio Crociani, nono al traguardo, mentre Nicolò Strada ha chiuso al 38esimo posto. Rimangono tra le prime venti le altre due azzurre in gara: Luisa Iogna-Prat, 14esima, e Costanza Arpinelli, 15esima.

"Straordinaria prova di forza del Triathlon azzurro, sinonimo di una crescita costante in termini di qualità e di competitività a ogni livello – il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò -. Complimenti a Gianluca Pozzatti e a Ilaria Zane, rispettivamente primo e seconda nella World Cup in Giappone, e alla Federazione per il raggiungimento di risultati che ci permettono di sognare in grande".