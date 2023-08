Triathlon: test event Parigi, otto azzurri impegnati sui tracciati di gara olimpici

Parigi, 10 ago. – (Adnkronos) – La Nazionale di triathlon è pronta a fare tappa a Parigi da giovedì 17 a domenica 20 agosto. A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici Estivi, infatti, la capitale francese ospiterà il World Triathlon Olympic Games Test Event, che si svolgerà sui tracciati di gara a cinque cerchi. Per l’Italia saranno al via in otto, equamente suddivisi tra donne e uomini: Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane, Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Nicolò Strada e Alessio Crociani.

Le gare individuali andranno in scena tra il 17 e il 18 agosto mentre il 20 sarà la volta della staffetta mista, con partenza e arrivo su Pont Alexandre III e passaggi multipli sugli Champs-Élysées. Le distanze saranno quelle olimpiche: 1.5 km di nuoto (due giri), 40 km di ciclismo (sette giri) e 10 km di corsa (quattro giri) nelle prove singole e 300 m di nuoto, 5.8 km in bicicletta (due giri) e 1.8 km di corsa per ciascun frazionista.

Come comunicato dalla federazione internazionale, ognuna delle tre gare in programma potrebbe svolgersi nel format del duathlon qualora le condizioni dell’acqua del fiume Senna dovessero rimanere al di sotto degli standard accettabili per la salvaguardia della salute dei triatleti. Per tale motivo, lo scorso weekend, gli organizzatori sono stati costretti a cancellare la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, valida anche come test olimpico.