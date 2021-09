Tribunale blocca obbligo di vaccino per personale sanitario dopo ricorso di medici e infermieri

Dopo il ricorso di 17 medici e infermieri, un tribunale di New York ha sospeso temporaneamente l'obbligo di vaccino per i sanitari.

Un tribunale dello Stato di New York ha bloccato l’obbligo di vaccino anti Covid per il personale sanitario dopo che 17 tra medici e infermieri avevano presentato ricorso contro la misura. L’ordinanza, che era stata firmata dall’ex governatore Andrew Cuomo, è così sospesa fino al 22 settembre.

L’allora amministratore dello stato americano aveva firmato un provvedimento che disponeva la vaccinazione obbligatoria per medici, infermieri e operatori sociosanitari. Stando al testo, queste categorie avrebbero dovuto ricevere almeno una dose di siero entro il 27 settembre.

Ritenendo che la decisione violasse i diritti costituzionali, un gruppo di sanitari aveva però presentato un’azione legale contro l’ordinanza. Si tratta di professionisti cristiani che dicono di essere contrari a ricevere il vaccino per motivi religiosi, convinti che gli esperti abbiano utilizzato cellule di feti abortiti durante i test e lo sviluppo.

Tribunale di New York blocca obbligo di vaccino fino al 22 settembre

Il giudice David Hurd ha accolto il ricorso e si è concesso una settimana di tempo per rispondere all’azione legale dei ricorrenti. Durante questo periodo, che termina il 22 settembre, l’obbligo di vaccino per le professioni sanitarie resterà sospeso.

Entro tale data lo stato dovrà rispondere alla causa e il 28 settembre lo stesso giudice terrà un’udienza per decidere se bloccare l’entrata in vigore del requisito del vaccino in attesa dell’esito del caso.