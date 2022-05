Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Per la nuova sede dei Tribunale dei Brevetti, a cui Milano aspira da un po' di anni, ancora non si sa nulla. "Io in tutti gli incontri istituzionali che faccio ricordo che Milano è in questa campagna, non sarà una decisione a votazioni ma il consenso può servire.

Io continuo a essere fiducioso ma non sappiamo i tempi", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti.