Triennale Milano, Marco Sammicheli racconta La parola di Sottsass

Milano, 14 ago. (askanews) – In Triennale Milano è aperta al pubblico fino al 17 settembre la mostra “Ettore Sottsass. La Parola”, curata da Marco Sammicheli con Barbara Radice e Iskra Grisogono di Studio Sottsass, con l’art direction di Christoph Radl. Dopo “Struttura e colore” e “Il calcolo”, il terzo progetto del ciclo espositivo dedicato a Sottsass si concentra sull’uso, vario, costante e molteplice, della parola nella produzione del grande architetto e designer. L’esposizione, come le due precedenti, è allestita all’interno di Sala Sottsass, dove da gennaio 2021 si trova l’installazione permanente di Casa Lana: l’interno di una residenza privata progettata da Sottsass intorno alla metà degli anni Sessanta a Milano, ricostruito fedelmente in Triennale e accessibile al pubblico grazie alla donazione di Barbara Radice Sottsass. A presentare la mostra ad askanews è proprio il direttore del Mudeo del Design italiano, Marco Sammicheli.