Una lite in famiglia è degenerata a tal punto da diventare una tragedia: un uomo ha accoltellato il figlio a Trieste.

Termina nel peggiore dei modi una vicenda accaduta a Trieste. Un uomo è stato colpito a morte durante una lite con il padre: la tragedia è avvenuta durante il primo pomeriggio di venerdì 17 settembre 2021.

Padre uccide figlio a Trieste

L’episodio è accaduto in via Stuparich 14, vicino l’ospedale maggiore di Trieste.

I sanitari sono arrivati sul posto, dopo una chiamata, trovando l’uomo senza vita. Presenti anche polizia e carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso.

Padre uccide figlio a Trieste, la vicenda

Letali sarebbero stati i colpi inferti al figlio con un’arma da taglio: l’omicida è stato immediatamente fermato. Non si conosce al momento l’identità di vittima e omicida.

Padre uccide figlio a Trieste, altri dettagli su quanto accaduto

L’autore del delitto avrebbe atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. Previsto a breve un interrogatorio per capire quanto accaduto, nonché scoprire il movente del delitto. Tutto sarebbe partito da una lite avvenuta all’interno di un appartamento sito al terzo piano. Sono nel frattempo in corso le indagini, oltre che i rilievi del caso, con l’obiettivo di chiarire la vicenda. Il personale di pubblica sicurezza ha chiuso la strada al traffico proprio per quanto accaduto.

Al momento sulla vicenda vige il massimo riserbo.