Trieste, esplosione in un appartamento: morto un giovane

Tragedia a Trieste il giorno di Pasqua. Un giovane è morto a seguito dell'esplosione in un appartamento. Ferita una donna.

Una tragedia ha sconvolto la città di Trieste proprio nel giorno di Pasqua. Poco dopo le ore 13 un giovane è deceduto dopo che un appartamento situato nel rione San Giacomo è esploso. Ferita anche una donna residente nell’abitazione adiacente. Stando a quanto appreso la donna che è stata trasportata all’ospedale di Cattinara, non si troverebbe in gravi condizioni.

Nel frattempo vigili del fuoco, sanitari e Forze dell’ordine sarebbero ancora in azione.

Trieste, esploso un appartamento

Un morto e un ferito. Questo il bilancio dell’esplosione in un appartamento a Trieste nel rione San Giacomo che ha ucciso un giovane e ferito una donna poco dopo le ore 13 del 4 aprile. Stando a quanto appreso non sarebbero ancora note le cause dell’esplosione. Potrebbe essersi trattato di una fuga di gas.

Sul posto dell’incidente starebbero operando le forze dell’ordine oltre che operatori sanitari e vigili del fuoco.

A commentare quanto accaduto il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che davanti alle telecamere di Telequattro ha messo in evidenza come questa vicenda sia stata a dir poco drammatica: “Un dramma, dobbiamo aspettare che vengano svolti accertamenti per capire cosa è successo. Sarebbe stata comunque una giornata di Pasqua difficile a causa del Covid, questo peggiora la situazione.

È un dramma”.