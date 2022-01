Trieste, il leader dei No vax Ugo Rossi condannato a 5 mesi

Ugo Rossi, leader del Movimento 3 V, è stato condannato a 5 mesi di reclusione con l'accusa di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Arrivata la condanna a 5 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per Ugo Rossi, leader del movimento 3V e consigliere comunale, accusato di oltraggio, resistenza al pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L’accusa è associata ai fatti del 21 settembre scorso, avvenuti fuori dall’ufficio postale di Trieste, in viale Sanzio. Rossi, ingegnere di 30 anni, originario di Palmanova, in provincia di Udine, già candidato a sindaco di Trieste, era stato arrestato a settembre dopo che alcune persone non avevano voluto indossare la mascherina. Era stato protagonista di alcuni momenti di tensione con i carabinieri.

Ugo Rossi condannato a 5 mesi: “Ricorreremo in appello”

A dicembre il pm aveva chiesto un anno e sei mesi di reclusione. La difesa, invece, aveva chiesto l’assoluzione. Oggi è arrivata la condanna a 5 mesi di reclusione. “Ricorreremo in appello, non ci fermeremo, andremo fino in Cassazione” ha dichiarato Ugo Rossi in diretta su Facebook. Secondo lui sarebbe stato “violato il suo diritto alla difesa“.

Ugo Rossi condannato a 5 mesi: “Hanno bloccato il mio avvocato”

“Stamattina hanno bloccato il mio avvocato Giuseppe Turco, all’ingresso del Tribunale perché era senza Green pass.

Ha l’esenzione medica, che non gli è stata riconosciuta. Mi è stato assegnato un avvocato d’ufficio contro la mia volontà” ha dichiarato Ugo Rossi. “Questo è un processo politico” ha aggiunto.