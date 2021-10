Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "A Trieste ex segretario regionale di Forza Nuova entrerebbe in Consiglio se al ballottaggio prevalesse Di Piazza. Rimarrebbe fuori se invece vincesse Francesco Russo. Alle tante ragioni triestine per #RussoSindaco aggiungiamo anche questa". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.