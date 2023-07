Ragazzino folgorato dai cavi della corrente della ferrovia: è ricoverato in ...

Erano da poco passate le tre di notte quando, a Trieste, un ragazzino di 14 anni ha rischiato di morire folgorato dopo essere stato colpito da una scossa elettrica proveniente dai cavi dell’alta tensione di una ferrovia. Il 14enne si trovava sul posto insieme ad alcuni amici: sono stati loro a chiamare i soccorsi.

Trieste, ragazzino folgorato dalla corrente della ferrovia: è grave

L’incidente è avvenuto nella stazione ferroviaria di Opicina, sul Carso triestino: dove il ragazzo stava giocando con alcuni amici vicino ai vagoni. Ad un tratto, il giovane è venuto a contatto con i cavi dell’alta tensione, rimanendo folgorato da un’improvvisa scossa elettrica. Il 14enne è stato sbalzato a metri di distanza ed è stato sbattuto a terra. La dinamica dei fatti non è ancora stata del tutto chiarita, i carabinieri stanno ancora indagando.

Le condizioni di salute del ragazzo: è in ospedale

Subito dopo l’incidente è arrivato una chiamata al numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia. I medici sono accorsi sul posto e hanno fornito le prime cure al ragazzo, per poi immobilizzarlo su una barella e trasportarlo con un’automedica in ospedale. Il 14enne è ricoverato in gravi condizioni.