Una rissa che ha coinvolto una ventina di giovani è scoppiata ieri sera a Trieste. Ancora ignote le cause.

La rissa

Sono più di venti i ragazzi coinvolti nello scontro, esploso ieri sera in piazza Carlo Alberto a Trieste. Alcuni di questi sono minorenni.

Sembra che ad affrontarsi siano state due bande, una pachistana e una afghana. Nella rissa sono state usate come armi spranghe, bastoni, coltelli e una pistola giocattolo. Due ragazzi sono rimasti feriti; accoltellati.

Le condizioni di salute dei due giovani feriti

In piazza Carlo Alberto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e il 118, con una automedica e una ambulanza.

I due ragazzi accoltellati sono stati dunque trasportati entrambi all’ospedale di Cattinara, uno con ferite al torace e uno con ferite all’addome e a un braccio.

Le loro condizioni non sarebbero gravi.

La polizia ha dato il via alle indagini per scoprire le cause della rissa e ricostruirne la dinamica. Da prime indiscrezioni, sembrerebbe che i giovani coinvolti siano minori non accompagnati, ma la notizia non è ancora stata verificata.