Era bendato, i suoi piedi erano legati e sulla sua testa erano presenti tagli e traumi: è il cadavere di un uomo che è stato ritrovato in provincia di Trieste, appeso ad un guardrail, a bordo della superstrada che porta a Muggia. Non sono noti i contorni della vicenda, così come non si conosce l’identità della vittima. Il ritrovamento è stato fatto dai tecnici di Anas.

Trieste, trovato cadavere nelle vicinanze della galleria di Valmaura: sarebbe deceduto da qualche giorno

Stando a quanto riporta la testata “Il Piccolo” i tecnici dell’Anas stavano cominciando ad effettuare dei lavori quando è stato rinvenuto il corpo dell’uomo. Si tratterebbe di un uomo tra i 40 e 50 anni. Il cadavere potrebbe essere stato appeso durante la notte o nella mattinata di domenica 24 settembre. Sul posto è stato richiesto l’intervento del Pubblico Ministero Maddalena Chergia e del medico legale.

Vicino al corpo trovato un nastro

Al momento del suo ritrovamento, il cadavere aveva indosso una maglia nera, camicia e pantaloni color kaki. Ad attirare l’attenzione anche un nastro che non si esclude possa essere stato usato per legare i piedi dell’uomo. Giunti sul posto carabinieri e polizia di stato oltre che gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.