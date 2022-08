Triestina, il figlio di Paolo Bonolis giocherà nella squadra di Serie C

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Davide, ha firmato un contratto con la società calcistica della Triestina. Il 2004 giocherà in Serie C

In quanti sapevate che Davide Bonolis era un calciatore? Il figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli, nato nel 2004 e cresciuto a “pane e pallone” è sbarcato fra i professionisti. Il ragazzo ha firmato un contratto con la Triestina, club di Serie C italiana, che lo legherà al club fino 2025.

Davide Bonolis alla Triestina: il figlio di Paolo giocherà in Serie C

Sin da piccolo, Davide, aveva mostrato discrete doti nel gioco del calcio, indirizzato probabilemente anche dalla grandissima passione per questo sport di suo padre Paolo, riconosciuto tifoso interista. Il classe 2004 si è fatto le ossa prima nelle giovanili della Roma, per poi passare a fare un’esperienza in Liguria, alla Sampdoria. Ora, però, Davide fa sul serio.

A cercarlo è stata la Triestina, club di Serie C, che gli ha proposto un contratto triennale (scadenza fissata nel 2025).

L’annuncio del club: Davide Bonolis nuovo giocatore della Triestina

Ad annunciarlo, con tanto di foto all’interno dello stadio, è stato lo stesso club della Triestina. Davide viene mostrato sorridente mentre brandisce una sciarpa biancorossa con il nome della nuova squadra. Per il momento, Bonolis si aggregherà alla squadra Primavera, ma l’esordio tra i grandi potrebbe arrivare presto.