Saverio Loiacono è morto a soli 23 anni. Il giovane è entrato nella pizzeria del padre per ordinare delle pizze quando improvvisamente si è accasciato per terra ed è morto.

Triggiano, 23enne si accascia in pizzeria: morto Saverio Loiacono

Terribile tragedia a Triggiano, in provincia di Bari. Saverio Loiacono, di 23 anni, è entrato nella pizzeria del padre per ordinare delle pizze da portare a casa, dove lo aspettavano, quando improvvisamente si è accasciato per terra, privo di sensi, ed è morto. Il giovane era molto conosciuto per la sua attività di dj e videomaker. La tragedia è avvenuta domenica sera, 26 marzo. L’intervento del personale del 118 purtroppo non è servito a nulla. Hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Probabilmente è stato stroncato da un infarto.

Il ricordo di Saverio Loiacono

Gli amici, i parenti e i conoscenti sono rimasti sconvolti per questa terribile tragedia. Sui social sono arrivati molti messaggi di cordoglio. “Non ci sono parole, la vita è ingiusta carissimo Saverio rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai sempre il nostro fotografo” hanno scritto in un post. “A 23 anni non si può morire” ha scritto un altro utente, ricordando il suo grande entusiasmo e la sua grande passione per il suo lavoro. “Non ci sono parole per descrivere tutto questo, preferisco tenermi strette tutte le avventure passate insieme. Avevamo ancora tanto da raccontare!” ha aggiunto un altro utente.