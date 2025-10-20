Trigno canta i sentimenti della sua generazione in "Ragazzina"

Milano, 20 ott. (askanews) – Dopo la vittoria nella Categoria Canto di Amici 24, Trigno torna col nuovo singolo “Ragazzina”, che non è non una semplice canzone d’amore, ma è più un inno di forza e ribellione. “In realtà spesso nella mia vita ma quella di tutti ti senti dire non fare la ragazzina e si accumula questo termine magari a un carattere debole, insicuro, un carattere che ha paura, impaurito.

Invece ho voluto raccontare e scrivere di una ragazzina che cerca il proprio spazio nel mondo, cerca la tua setta e chi si ribella alla sua famiglia, che viaggia, sbaglia, piange, quindi comunque una ragazza forte”.

Trigno cerca di raccontare le sfumature più autentiche dei sentimenti della sua generazione, tra fragilità e opportunità.

“Secondo me siamo un po’ tutti quanti indecisi. Ovviamente un pochino il futuro spaventa, almeno quelli della mia generazione. La grande possibilità di scelte poi ci porta a non saper cosa scegliere. Sinceramente non so come si risolva; per quanto mi riguarda la mia passione in qualche modo ha migliorato la situazione. Secondo me la difficoltà si supera solo creando un po’ di autoconsapevolezza nei giovani e saper sceglier cos’è più affine a loro”.

Dopo l’EP d’esordio “A un passo da me”, Trigno inaugura con Ragazzina un nuovo capitolo che segna una maturazione artistica sempre più nella direzione del cantautorato.

“Sicuramente sto scrivendo altre canzoni, quindi sono andato in studio e poi ci sono i due live a Roma, a Milano, il 20 e 26 novembre, sono già sold out e sto preparando questi quindi sono molto contento di quello che arriverà”.