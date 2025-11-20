Trimestrale record per Nvidia, euforia delle Borse asiatiche

Milano, 20 nov. (askanews) – Risultati record nel terzo trimestre per Nvidia. Dopo la pubblicazione dei dati dell’azienda le azioni sono salite dopo aver superato le aspettative sugli utili trimestrali, grazie alla forte domanda dei suoi sofisticati chip per l’intelligenza artificiale. L’azienda californiana ha registrato un utile di 1,9 miliardi di dollari su un fatturato trimestrale record di 7 miliardi di dollari, con un aumento delle azioni di oltre il 3%.

“Le vendite di Blackwell sono alle stelle e le GPU cloud sono esaurite”, ha affermato Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia. “Siamo entrati nel circolo virtuoso dell’intelligenza artificiale. L’ecosistema dell’IA sta crescendo rapidamente, con sempre più creatori di modelli di base, sempre più startup di intelligenza artificiale, in più settori e in più Paesi. L’intelligenza artificiale sta arrivando ovunque, facendo tutto, tutto contemporaneamente”.

Mercati azionari asiatici euforici, con le azioni tech in forte ripresa per i risultati migliori delle attese di Nvidia, così come le previsioni di vendita per il quarto trimestre, che hanno contribuito a placare i timori relativi a una bolla nel settore dell’Intelligenza artificiale. A Tokyo l’indice Nikkei ha chiuso con un balzo del 2,65% a 49,823 punti. Buona apertura anche per i mercati del vecchio continente.