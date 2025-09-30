Trionfo del Centrodestra nelle Marche: Acquaroli e Meloni al Centro della Scena

Risultati delle elezioni regionali nelle Marche

Le recenti elezioni regionali nelle Marche hanno registrato un trionfo netto del centrodestra. Il governatore uscente, Francesco Acquaroli, ha ottenuto il 52,32% dei consensi, mentre il suo avversario del centrosinistra, Matteo Ricci, si è fermato al 44,55%. Questo risultato evidenzia le difficoltà del campo progressista nel catturare l’attenzione degli elettori.

Acquaroli ha dedicato il suo successo a Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra governo e territorio durante la campagna elettorale.

Il riposizionamento del centrodestra

Il partito di Giorgia Meloni ha superato non solo il centrosinistra, ma ha anche dominato la competizione interna alla coalizione. Fratelli d’Italia ha raggiunto un sorprendente 28%, affermandosi come il primo partito della regione. Seguono Forza Italia con un 8,5% e una Lega in declino, che si attesta al 7,2%. Meloni ha descritto questo risultato come una vittoria del buongoverno, mentre i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno espresso soddisfazione per il buon stato di salute dei loro partiti.

Riflessioni sulla Lega

Matteo Salvini, pur esprimendo gioia per il risultato, non può nascondere il calo della Lega, che ha visto un crollo rispetto ai risultati del 2020, quando raggiunse il 22%. La situazione attuale, con la Lega che non supera l’8%, solleva interrogativi sul futuro della formazione politica. Tuttavia, il leader della Lega ha affermato che i marchigiani hanno risposto chiaramente agli attacchi della sinistra, confermando la loro fiducia nel centrodestra.

Le reazioni del centrosinistra

Matteo Ricci ha riconosciuto la sconfitta poco dopo le 17, esprimendo la sua amarezza per la campagna segnata da questioni legali, che hanno avuto un impatto negativo sul suo operato. L’ex sindaco di Pesaro ha dichiarato: “È stata una lotta impari” e ha ringraziato i membri del centrosinistra per il loro impegno, riconoscendo che i marchigiani hanno scelto la continuità piuttosto che un cambiamento radicale.

Il futuro del centrosinistra

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha ribadito la necessità di proseguire il lavoro comune, affermando che non esistono alternative al campo progressista. Tuttavia, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha avvertito che la proposta attuale non è riuscita ad attrarre i voti necessari, sottolineando una percezione di mancanza di unità tra gli elettori. Nonostante un risultato non ottimale, il Partito Democratico si conferma come il primo partito della coalizione, passando dal 25,11% al 23,1%, con un netto distacco dai 5 Stelle, che si fermano al 5,18%.

Partecipazione al voto e risultati in Valle d’Aosta

Un aspetto preoccupante emerso dalle elezioni è l’affluenza, che si attesta al 50,1%, dieci punti percentuali in meno rispetto alle precedenti tornate. Questo dato riflette un disinteresse crescente da parte degli elettori, con circa la metà della popolazione avente diritto che ha scelto di non recarsi alle urne.

In Valle d’Aosta, l’Union Valdotaine ha conquistato le elezioni regionali con 19.304 voti, pari al 31,97%. Gli Autonomisti di Centro si sono piazzati al secondo posto con un 14,05%, seguiti da Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente con il 10,99% e il 10,05%. Il Partito Democratico, che entrerà a far parte della maggioranza, ha ottenuto un 8,04%, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha raggiunto il 6,32%.

Con un’affluenza del 62,98% in Valle d’Aosta, il quadro delle elezioni evidenzia un clima di incertezza e nuove sfide per i partiti politici. I cittadini, infatti, manifestano segnali di disillusione e disinteresse nei confronti del processo elettorale.