Trionfo della Spagna: 6-0 contro la Turchia nelle qualificazioni

La Spagna ha messo in scena una prestazione strabiliante, demolendo la Turchia con un clamoroso 6-0 durante le qualificazioni ai Mondiali. Mikel Merino ha brillato con una tripletta, mentre Pedri ha realizzato due gol e Ferran Torres ha messo a segno un altro gol, portando gli iberici in cima al gruppo E con sei punti in due partite.

Un inizio travolgente

La partita, disputata domenica, si è rivelata un vero e proprio incubo per la squadra di casa. La Spagna ha segnato il primo gol già al sesto minuto, con Pedri che ha infilato il pallone in rete dopo un’azione veloce. La difesa turca, già sotto pressione, ha subito il raddoppio al 22′ quando Merino ha finalizzato un’azione di passaggi rapidi con un tiro preciso.

Prima della fine del primo tempo, al 45′, Merino ha messo a segno il suo secondo gol, portando il punteggio sul 3-0. Il dominio spagnolo era evidente, e la Turchia sembrava incapace di reagire, con il pubblico in delusione. La prima frazione si è chiusa con un netto vantaggio che lasciava presagire ulteriori guai per i padroni di casa.

La furia spagnola continua

Nel secondo tempo, la Spagna ha continuato a schiacciare la Turchia. Al 53′, un errore in fase di rinvio su un calcio d’angolo ha aperto la strada a Ferran Torres, che ha segnato il quarto gol con un tiro preciso all’interno dell’area. Solo quattro minuti più tardi, Merino ha completato la sua tripletta con un fantastico tiro a giro dalla distanza, realizzando il quinto gol per gli spagnoli.

Pedri ha concluso il festival del gol al 62′, arrivando indisturbato per segnare il suo secondo gol della serata e fissare il punteggio finale sul 6-0. La Turchia è apparsa completamente sopraffatta, incapace di rispondere all’intensità e alla qualità del gioco spagnolo.

Altri match delle qualificazioni

In altre partite di qualificazione, la Germania ha finalmente trovato la vittoria contro l’Irlanda del Nord, dopo aver faticato per oltre un’ora. Con il punteggio in parità, la squadra tedesca ha segnato due gol in tre minuti, assicurandosi un’importante vittoria per 3-1. Nel frattempo, in Belgio, Kevin De Bruyne ha aperto le marcature nel match contro il Kazakhstan, contribuendo a una vittoria schiacciante per 6-0.

In Olanda, Memphis Depay ha superato il record di gol di Robin van Persie, diventando il miglior marcatore della nazionale con 52 gol, grazie a una doppietta contro la Lituania. La squadra olandese guida adesso il gruppo G con 10 punti, seguita dalla Polonia, che ha vinto contro la Finlandia.