Trionfo Labour in Gb, Starmer: "prima il Paese, poi il partito"

Londra, 5 lug. (askanews) – “‘Prima il Paese, poi il partito’non è uno slogan. È il principio guida, tutto ciò che abbiamo fatto e dobbiamo continuare a fare: sull’economia, sulla sicurezza nazionale, sulla protezione dei nostri confini.”. Così il vittorioso leader laburista Keir Starmer, prossimo primo ministro britannico, nel suo discorso subito dopo il trionfo del suo partito alle elezioni in Gran Bretagna, una vittoria sui conservatori che non arrivava da 14 anni.

“Il popolo britannico ha dovuto guardarci negli occhi e vedere che possiamo servire i suoi interessi, e questo lavoro non si ferma ora. Non si ferma mai. I cambiamenti che abbiamo apportato sono permanenti, irreversibili, e dobbiamo andare avanti. Ci siamo candidati come un Partito Laburista cambiato e governeremo come un Partito Laburista cambiato”.