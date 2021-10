Trionfo per l’Italia agli EarthShot Prize di William e Kate

Roma, 18 ott. (askanews) – Trionfo italiano: anche Milano e Pisa fra i 5 vincitori dell’Earthshot Prize ideato da William e Kate, alias il duca e la duchessa di Cambridge; presenti alla cerimonia il sindaco di Londra Sadiq Khan e celebrità come le attrici Emma Thompson e Emma Watson.

La coppia reale ha chiacchierato con i premiati dopo l’evento trasmesso in diretta tv con il celebre naturalista David Attenborough e performance musicali dei Coldplay, di Ed Sheeran e altri.

I cinque vincitori hanno ricevuto ognuno un premio da 1 milione di sterline.

Il Comune di Milano è stato premiato per i tre “Food Waste Hub”, ognuno dei quali recupera circa 130 tonnellate di cibo all’anno, nella categoria “Costruisci un mondo senza rifiuti”.

Soddisfazione del sindaco Beppe Sala appena rieletto, che dice su Instagram “siamo incredibilmente onorati e orgogliosi”.

Il premio è stato ritirato dalla vicesindaca Anna Scavuzzo.

Mentre nella categoria “Ripristina il nostro clima” è stata premiata la società Enapter di Pisa, che produce generatori di idrogeno modulari ad alta efficienza.

Per il principe William, l’evento, alla sua prima edizione, dovrebbe servire a incentivare la lotta ai cambiamenti climatici, anche in vista della COP26 in Scozia.