Trionfo per Renato Zero a Firenze live per tutti gli "Zerofolli"

Trionfo per Renato Zero a Firenze live per tutti gli "Zerofolli"

Trionfo per Renato Zero a Firenze live per tutti gli "Zerofolli"

Firenze, 8 mar. (askanews) – Grande debutto ieri sera a Firenze per Zero a Zero – Una sfida in musica, la nuova avventura live di Renato Zero che ha incantato il pubblico di un Mandela Forum gremito per la prima delle 4 serate nella città medicea.

“Siete la fotografia più bella che ci possa essere, sempre allo stesso posto con la stessa passione, la stessa vivacità, la stessa freschezza. Perché la vita vuole movimento. Questo significa essere Zerofolli”: con queste parole Zero ha salutato i suoi fan portando sul palco i brani che hanno segnato i suoi oltre 55 anni di carriera e tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, catalizzatore di energie ed entusiasmo.

Zero a Zero – Una sfida in musica, prodotto da Tattica, prosegue già da stasera con altri 22 appuntamenti nei palazzetti dello sport di 10 città italiane ancora a Firenze (8, 10, 11 marzo), e poi Conegliano (14 marzo), Torino (17-18 marzo), Mantova (21-22 marzo), Bologna (25-26 marzo), Pesaro (7 aprile), Milano (11-12-15 aprile), Livorno (18-19 aprile), Eboli (22-23 aprile) fino alle quattro date conclusive nella sua Roma (28-29-30 aprile e 3 maggio).