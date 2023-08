Tripodi (Farnesina): dal Niger a Ucraina, ecco il nostro impegno

Rimini, 22 ago. (askanews) – Italia partner e interlocutore affidabile nel mondo della cooperazione e fortemente impegnata negli aiuti umanitari, dal Niger alla guerra in Ucraina. Lo ha sottolineato Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla Cooperazione Internazionale, giunta al Meeting di Rimini dove la Farnesina ha anche un proprio stand.

“La nostra azione politica – ha detto in una intervista ad askanews – si sta contraddistinguendo dall’inizio del mandato di questo governo proprio perché l’Italia viene considerata dai nostri partner e anche da tanti paesi nel mondo un interlocutore affidabile. Come è noto noi abbiamo un grande ruolo con la nostra cooperazione nel mondo e non è un mistero il fatto che appunto siamo assolutamente impegnati. Con il Meeting di Rimini abbiamo una partnership già da 5 anni, questo è il quinto anno che la Farnesina partecipa, tra l’altro quest’anno al gran completo perché oltre la mia presenza odierna saranno presenti nei prossimi giorni sia il ministro Tajani che il viceministro Cirielli con il collega Silli. E’ quindi – ha aggiunto Tripodi – una partecipazione che vuole significare il grande impegno che la Farnesina sta mettendo e che il governo Meloni sta mettendo nella cooperazione internazionale e come il Paese sta approcciandosi anche in situazioni di estrema delicatezza come il Niger o come la tragedia della guerra ucraina come appunto un interlocutore affidabile”.

“E’ proprio nel DNA dell’Italia quello di cooperare e di investire anche in aiuti verso le popolazioni che soffrono e ci tengo anche a sottolineare il fatto come noi siamo davvero dei partner che vengono anche ammirati da quei paesi insulari che hanno nella lotta al cambiamento climatico un grandissimo problema”, ha concluso Tripodi.