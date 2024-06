Trivelle, Girotto (M5S): torna facile estrarre gas e petrolio

Roma, 20 giu. (askanews) - "Il Governo, formato da quei politici che solo pochi anni fa si dichiaravano contrari alle trivelle, ora decide di non opporsi alla sentenza del Tar Lazio che annulla il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), approvatocon il decreto de...

Roma, 20 giu. (askanews) – “Il Governo, formato da quei politici che solo pochi anni fa si dichiaravano contrari alle trivelle, ora decide di non opporsi alla sentenza del Tar Lazio che annulla il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), approvatocon il decreto del 28 dicembre 2021, n. 548 dell’allora ministro della Transizione Ecologica, che limitava solo ad alcune zone le attività upstream in Italia. Ancora una volta quindi si favoriscono guadagni privati e danni ambientali pubblici, e ciò nonostante il fatto che il consumo di gas in Italia e Europa sia in calo costante, ma si sa, “le vacche si mungono sinchè danno latte “, alla faccia di quando Salvini e Meloni scrivevano che “il mare è il nostro petrolio” “.

Lo dichiara in un video Gianni Girotto, Coordinatore Comitato Transizione Ecologica e digitale M5S.