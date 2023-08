Trofeo Berlusconi, derby Monza-Milan: quando e dove vederlo in tv e streaming

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Si giocherà domani, martedì 8 agosto, il derby Monza-Milan per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. La partita, che sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su Canale 5 dalle 20.40, si disputerà allo UPower Stadium di Monza. Sar&agra...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Si giocherà domani, martedì 8 agosto, il derby Monza-Milan per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. La partita, che sarà trasmessa in diretta esclusiva in tv su Canale 5 dalle 20.40, si disputerà allo UPower Stadium di Monza. Sarà possibile vederla n live streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it.

"Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l’esibizione del Volo, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, accompagnato da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno festosamente sul terreno di gioco", fa sapere Canale 5 con una nota.

"Al termina della gara è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della prima coppa intitolata" a Silvio Berlusconi che acquistò il Monza nel 2018 quando militava in Serie C, centrando una doppia promozione: prima in Serie B e subito dopo in Serie A dove ha esordito per la prima volta nella sua storia il 13 agosto 2022, esattamente un anno fa.

Trentuno gli anni trascorsi dal Cavaliere alla guida del Milan con cui ha conquistato 29 trofei: otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club Fifa e cinque Supercoppe Europee.