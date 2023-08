Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, mercoledì 30 agosto, sulla strada statale 575 situata a Troina (in provincia di Enna). Nello scontro, che ha visto coinvolte tre automobili, ad avere la peggio è stata M.G. – una donna di 32 anni che è rimasta uccisa. La 32enne viaggiava in macchina con il marito e la figlia di 4 anni, entrambi feriti così come altre due persone che erano sugli altri veicoli.

Le strade siciliane si macchiano nuovamente di sangue: questa volta è toccato alla statale 575 che passa per Troina, deve nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte tre automobili e un totale di 5 persone. La dinamica del sinistro avvenuto sul ‘rettilineo di San Paolo‘ è attualmente al vaglio delle autorità, al momento si conoscono solo le terrificanti conseguenze dello schianto.

La morte di M.G.: in ospedale suo marito

La 32enne originaria proprio di Troina, è morta, mentre suo marito 46enne è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale di Catania in elicottero. Praticamente illesa, quasi per miracolo, la loro figlioletta di 4 anni, la bimba ha riportato solo graffi superficiali. Feriti, anche se non in maniera grave, un uomo di 53 anni di Troina e una donna di 48 anni di Catania – i due erano i conducenti delle altre auto coinvolte.