Tromba d’aria a Pantelleria: 2 morti e 9 feriti

Una tromba d’aria si è abbattuta sull’isola di Pantelleria provocando, in base a quanto fatto sapere dai soccorritori, la morte di due persone e il ferimento di altre nove. Ecco le ultime informazioni in merito.

Tromba d’aria a Pantelleria: investite in pieno almeno dieci auto

È davvero terribile quanto successo a Pantelleria dove oggi, attorno alle ore 18, si è abbattuta una tromba d’aria. Quest’ultima ha provocato la morte di due persone e 9 feriti, di cui 4 gravi. La zona maggiormente colpita è quella che va tra Campobello e Cala Cinque Denti, con la tromba d’aria che avrebbe investito in pieno almeno dieci auto.

Le vittime, che si trovavano nelle loro auto, sarebbero state investite in pieno dalla tromba d’aria e scaraventate fuori dall’abitacolo.

Anche i feriti sarebbero stati coinvolti in incidenti stradali dovuti al maltempo.

Tromba d’aria a Pantelleria: tutta l’isola colpita da un forte temporale

In base alle ultime notizie in merito, tutta l’isola è stata colpita dal maltempo. Al momento, come già detto, sarebbero quattro i feriti gravi “ma il numero è destinato a crescere”, in base a quanto fatto sapere dalla Protezione Civile.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, che si sono trovati dinnanzi ad uno scenario da incubo, con tetti delle case divelti, auto finite sopra gli alberi oppure portate via dall’acqua.

Pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l’elisoccorso, quando le condizioni climatiche saranno favorevoli. Sulla regione Sicilia è iniziata un’ondata di maltempo che dovrebbe intensificarsi nell’arco delle prossime ore.

Tromba d’aria a Pantelleria: le parole di Musumeci e Sibilia

“La tromba d’aria che è si abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato due vittime, diversi feriti e moltissimi danni” ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Per poi aggiungere: “Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Resto in costante contatto con il direttore della Protezione civile regionale, che si è già attivata”.

A sua volta il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha dichiarato: “I vigili del fuoco stanno inviando un gruppo Usar per il soccorso in scenari catastrofici, che raggiungerà l’isola colpita dall’aeroporto di Trapani Birgi con il supporto dell’aeronautica. Purtroppo anche un vigile del fuoco fuori servizio ha perso la vita nell’evento, davvero violento. Siamo vicini ai suoi cari e a quelli dei feriti”.