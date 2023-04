Troncone: "Avanti con crescita Fiumicino, ci prepariamo a grandi eventi internazionali"

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – "Oggi celebriamo la conclusione di un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l’apertura del Molo A dello scorso anno. Una tappa importante del grande programma di investimenti di ADR da 10 miliardi di euro al 2046 – di cui 2,5 già realizzati – che ha portato Fiumicino nell’élite globale come qualità del servizio, sostenendo la connettività internazionale dell’Italia e alimentando l’indotto socio-economico: in questo senso, è la testimonianza di un’azienda che mantiene le promesse e supera le aspettative". A sottolinearlo è l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, in occasione della riapertura della nuova area d’imbarco del Tè di al 1 dell’aeroporto di Fiumicino.

"Con questo potenziamento – dice Troncone – ci prepariamo al meglio per i prossimi grandi appuntamenti internazionali, primo fra tutti il Giubileo 2025. Continuiamo ad investire con l’ambizione di rappresentare, anche all’estero, un modello di aeroporto in cui emerga, oltre alla qualità, l’innovazione e la sostenibilità in tutte le relative declinazioni, anche l’impegno a valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, rappresentato in questa occasione da uno straordinario capolavoro del Bernini".

Troncone si riferisce al Salvator Mundi che – grazie alla collaborazione con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno – i passeggeri in partenza potranno ora ammirare. È l’ultima opera del Bernini, testamento spirituale del grande artista, realizzata intorno al 1679 e proveniente dalla Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura. L’esposizione si inserisce nella più generale strategia dello hub Leonardo da Vinci di promozione dell’arte e della cultura territoriali e nazionali presso passeggeri italiani ed esteri.