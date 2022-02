Troppi scandali, si è dimessa Cressida Dick capo di Scotland Yard

Roma, 11 feb. (askanews) – Cressida Dick, la prima donna a dirigere dal 2017 la prestigiosa polizia di Scotland Yard, si è dimessa. L’annuncio ufficiale, dopo alcune smentite, è arrivato in serata (giovedì 10 febbraio). Un passo indietro obbligato in seguito a una serie di scandali e polemiche che hanno investito il Dipartimento della polizia metropolitana di Londra, con agenti colpiti da accuse che vanno dalla corruzione al razzismo, al sessismo, come ha rivelato anche un rapporto dell’organismo di sorveglianza indipendente che vigila sull’operato della polizia.

Le dimissioni sono state annunciate dalla stessa Cressida Dick, la quale ha detto di “non avere avuto altra scelta”, se non quella di lasciare l’incarico, dopo che il sindaco di Londra Sadiq Khan le ha fatto capire con chiarezza di non avere più fiducia nella sua guida della Met Police. Quest’ultimo dal canto suo ha ringraziato il commissario per i suoi 40 anni di carriera nella polizia e ha sottolineato:

“La settimana scorsa ho messo in chiaro al comandante della Metropolitan Police la portata del cambiamento richiesto e credo che sia urgentemente necessario ricostruire la fiducia dei londinesi nel met ed estirpare il razzismo, sessismo, omofobia, bullismo, discriminazione e misoginia che ancora esistono.

Non sono soddisfatto con la risposta del comandante”.

“Dopo essere stata informata su questo, la signora Cressida Dick ha presentato le sue dimissioni che ho accettato”, ha aggiunto il primo cittadino, annunciando che lavorerà a stretto contatto con il ministro dell’Interno per la nomina di un nuovo commissario.