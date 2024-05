Troppi turisti, una città del Giappone copre la vista del Monte Fuji

Roma, 21 mag. (askanews) -Giapponesi stufi delle masse di turisti, per lo più stranieri, che affollano la piccola città di Fujikawaguchiko, nella prefettura di Yamanashi, per scattare foto del Monte Fuji, uno dei simboli dal Giappone, in un popolare punto d'osservazione, nel parcheggio di un minim...

Roma, 21 mag. (askanews) -Giapponesi stufi delle masse di turisti, per lo più stranieri, che affollano la piccola città di Fujikawaguchiko, nella prefettura di Yamanashi, per scattare foto del Monte Fuji, uno dei simboli dal Giappone, in un popolare punto d’osservazione, nel parcheggio di un minimarket.

Si lamentano che i visitatori, pronti a tutto per la foto da condividere sui social, sporcano, sono poco ordinati, si accalcano tutti in quel punto, nonostante il monte si possa vedere bene per chilometri; parcheggiano selvaggiamente le auto, bloccano il traffico e ignorano il divieto di fumo. Creano insomma disagi, tanto che si è deciso di scoraggiarli con la costruzione di una barriera di rete alta due metri.

Alcuni turisti sono rimasti sorpresi, ma molti capiscono. “È una delusione che la stiano mettendo – dice una turista neozelandese – è ovviamente un’immagine iconica, ma è del tutto comprensibile. Siamo stati qui ieri sera, riuscendo a fare l’ultimo scatto prima che montassero la barriera e c’era così tanta gente. È piuttosto pericoloso per il traffico che passa e ci sono altri punti in cui si può fare l’inquadratura della montagna. Quindi capisco il loro punto di vista”. “Capiamo la richiesta – afferma una coppia di turisti francesi – per la mancanza di rispetto delle persone, per i problemi di pulizia dell’area circostante… Capiamo che i giapponesi stessi abbiano deciso che dovevano fare qualcosa, ma se poi è questa la soluzione giusta, non lo sappiamo. Magari è temporanea, calmerà le acque e poi forse riusciranno a rimuoverla… Chissà…”.

Dubbiosi anche i commercianti della zona, secondo cui la rete rovina anche l’estetica del quartiere. “Spero che la rete impedisca attività pericolose – dice una donna che gestisce un negozio di dolci tradizionali nelle vicinanze – ma sono anche un po’ preoccupata per l’aspetto della zona che potrebbe peggiorare. Il lago Kawaguchi e il monte Fuji sono luoghi molto belli. Spero che tutti possano godere di questo splendido paesaggio ma allo stesso tempo osservare le buone maniere”.