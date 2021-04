“Troppo grassa per fare la commessa”: 24enne di Pordenone rinuncia al lavoro

"Chi ha dignità non accetta di lavorare a queste condizioni e deve andarne fiero. Non sono disposta a farmi insultare per una miseria".

Il titolare le ha detto, mentre era in prova, che era troppo grassa per lavorare come commessa nel negozio: lei, una giovane di 24 anni, per tutta risposta ha deciso di rinunciare al posto di lavoro. É l’ennesima storia di una fanciulla vittima di bodyshaming a Crotone.

Vittima di bodyshaming, è grassa per fare la commessa: la storia di una 24enne in prova in un negozio di Crotone

La notizia viene riportata dal bisettimanale Il Crotonese, dove si legge che la ragazza è diplomata e aveva avuto già diverse esperienze di lavoro, sia di marketing in un call center sia in un negozio. Si è, inoltre, anche interessata di organizzare alcuni eventi. Proprio qualche giorno, dopo aver inviato il curriculum per questo posto di commessa, viene chiamata dall’attività commerciale di Crotone.

A Il Crotone racconta che quando è arrivata sul luogo del lavoro, la moglie del titolare le ha spiegato di cosa avrebbe dovuto occuparsi nei 4 giorni di prova.

Tuttavia, non viene fatto alcun tipo di cenno ad un’eventuale retribuzione.

Crotone, il titolare le dice che è troppo grassa per lavorare nel negozio

Nel periodo di prova la giovane viene affiancata ad altre due commesse: s’impegna, lavorando tutto il giorno, senza creare alcun tipo di difficoltà a nessuno. Il problema arriva quando si presenta il titolare:

“Mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che andava tutto bene. A quel punto ha iniziato a squadrarmi dalla testa ai piedi, ho iniziato a provare disagio. Mi ha prima chiesto se fossi consapevole che ci sono le scale in quell’attività. Continuavo a non capire. Certo che lo sapevo ero salita e scesa per tutta la mattinata. Alla mia risposta positiva allora mi ha indicata nella fisicità con disprezzo e ha affermato che non credeva potessi farcela a fare quel lavoro, cioè a salire su quelle scale. In quei momenti ero incredula, allibita, ho anche pensato per un attimo di non aver capito, ma ho trovato comunque la forza di rispondergli e dire che non credevo proprio quello fosse un suo problema. Lui ha risposto che per lui non era un problema, ma che ero io a dover valutare se era il caso di restare a lavorare lì, visto che a suo avviso, lo ha ribadito, io non potevo farcela”.

Crotone, “Sei troppo grassa per fare la commessa qui”: la giovane rinuncia al posto di lavoro nel negozio

Per cui, di tutta risposta, la giovane il giorno dopo ha deciso di non presentarsi più, senza neanche preoccuparsi di avvisare della sua decisione, in quanto convinta che non lo meritassero.