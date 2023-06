"Troppo Neri", il nuovo libro di Saverio Tommasi

Firenze, 9 giu. (askanews) – Si intitola “Troppo neri”, edito da Feltrinelli, il nuovo libro di Saverio Tommasi, volto noto di Fanpage, che, assieme alle fotografie di Francesco Malavolta, offre uno sguardo a tutto tondo sulla tragedia umana dei migranti. Parole e immagini ne raccontano le separazioni, la fame, la disperazione, la morte.

“Io voglio molto bene ai pezzetti e alla laterali delle storie. Però questa volta c’è una narrazione unica che non parla di una frontiera per volta, o di qualche frontiera, ma di un sistema di mancata accoglienza che a che vedere purtroppo, da alcuni anni, anche con l’Europa, perché all’interno dell’Europa vi sono migliaia di chilometri di frontiere, e ha a che vedere con il mare che è un argine, una separazione. Il mare, per come viene visto, non è un mezzo che permette di raggiungere la salvezza, quella che per molte e molti è semplicemente la possibilità di continuare a vivere, permettendo all’uomo di fare quello che fa da quando è su questa Terra: provare a migliorare le proprie condizioni”.

I due reporter, con le loro testimonianze e ricordi, ma anche dati oggettivi su migrazioni e accoglienza, lasciano il segno nella coscienza del lettore.

“Parole, foto che si incastrano benissimo e che hanno un’unica direzione, quella di raccontare le persone in fuga, il cercare di migliorare un po’ la propria vita e di crearne una nuova nella nostra Europa”

“In qualche modo – scrive Tommasi – stiamo affogando anche noi, ogni volta in mezzo al mare.”