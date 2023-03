Troppo vento, la compagnia aerea chiede ai passeggeri di scendere e lo fa chiedendo “volontari” tramite una incolpevole traduttrice salita a bordo prima del decollo. Il dato è netto: secondo la compagnia Ita Airways quell’aereo pesava troppo, perciò a rigor di curiosa logica “qualcuno deve scendere”. Quella surreale soluzione è stata rivolta la ai passeggeri del volo Az227 di Ita Airways. Il velivolo era prossimo al decollo dall’aeroporto di Londra, operato da German Airways ed era diretto a Milano.

Compagnia chiede di scendere

Il meteo avverso però, in particolare il vento forte, hanno impedito il regolare decollo ed innescato la richiesta di “abbassare” il peso complessivo per incentivare la portanza. La Stampa spiega che “a bordo del volo c’era anche il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha condiviso quanto accaduto sul suo profilo Instagram”. Ad un certo punto una donna sale a bordo, impugna un microfono e si sente una voce che spiega a nome di German ed Ita Airways come si cerchino dei “volontari”, vale a dire “quattro uomini ed una donna”.

Il video postato da Gianluigi Nuzzi

Si sente anche una voce che sarcasticamente allude alle “quote rosa” ma lo sbigottimento dei passeggeri è evidente e viene fedelmente riportato dal video postato da Nuzzi sui suoi account social. Qualcuno ironizza rispondendo che devono scendere “i piloti e le hotess”, qualcun altro ridacchia. Alla fine una voce fuori campo, quella di un passeggero, chiosa: “Dipende dalla trattativa come va a buon fine”.