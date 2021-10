Troupe del film russo “The Challenge” rientra dallo Spazio

Milano, 16 ott. (askanews) – Questa domenica 17 ottobre, la troupe del film “The Challenge” tornerà sulla Terra dopo 12 giorni nello spazio. Secondo la russa Roscosmos lo sgancio dell’astronave Soyuz MS-18 dalla ISS è previsto per le 03.14 ora italiana e l’atterraggio – per le 06.36 . La zona di atterraggio si trova a 146 chilometri a sud-est di Zhezkazgan, in Kazakistan.

Per la Russia ovviamente un grande evento che richiama la corsa allo spazio e il primo canale russo trasmetterà l’atterraggio in diretta e online (www.1tv.ru).

Yuliya Peresild e Klim Shipenko stanno girando il primo film nello spazio su un medico che lascia la Terra per salvare la vita di un cosmonauta. Durante la loro permanenza a bordo della ISS hanno filmato la maggior parte delle riprese previste per il film.