Un uomo ha trovato uno scontrino del supermercato del 1997 ed è rimasto senza parole per l’aumento incredibile dei prezzi. Lo scontrino è stato pubblicato su Reddit.

Trova scontrino del supermercato del 1997: “Prezzi aumentati in modo incredibile”

La spesa settimanale sembra costare sempre di più. L’aumento dei prezzi è continuo e sta mettendo le persone a dura prova. Negli ultimi anni i costi esposti sugli scaffali dei supermercati hanno raggiunto cifre a cui ci siamo dovuti abituare, ma che in realtà sono davvero esagerate. Dai pacchi di pasta quasi a 2 euro fino al latte e al pane, i beni di prima necessità hanno subito aumenti incredibili. Un uomo ha lasciato a bocca aperta i lettori per aver pubblicato lo scontrino di una spesa che risaliva al 1997. I prezzi erano incredibilmente bassi, ma purtroppo sono solo una lontanissima illusione.

Lo scontrino pubblicato su Reddit: l’aumento significativo dei prezzi

L’uomo è riuscito ad entrare in possesso dello scontrino acquistando un’audiocassetta di seconda mano, dentro la quale ha trovato lo scontrino che ha pubblicato su Reddit. “Ho comprato una vecchia audiocassetta oggi e ho trovato una ricevuta all’interno, ho guardato in basso e ho visto che la data era 25/07/1997, 26 anni fa oggi!” ha spiegato l’uomo. Lo scontrino comprendeva 22 articoli e ammontava ad un totale di 30 sterline, ovvero 60mila lire e 30 euro circa. Uno di quei prodotti costava oltre 10 sterline, ovvero quasi 10 euro, per cui tutti gli altri 21 articoli costavano poco meno di un euro. Si parla di tre bottiglie di coca cola, olio da cucina, yogurt, deodorante, bagnoschiuma, che oggi costano molto di più. “Ho attentamente esaminato l’elenco della spesa al supermarket Tesco del 1997 e ho provato ad acquistare gli stessi articoli oggi online. Il mio carrello costa 45 euro che se aggiungessi anche l’articolo che costava 10 euro, arrivo quasi a 70 con i costi di spedizione” ha spiegato l’uomo.