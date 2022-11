Trova un assegno da 4 milioni, lo restituisce ad Haribo: 6 pacchetti di caramelle come ricompensa

In Germania un uomo trova un assegno da 4 milioni e lo restituisce ad Haribo: ebbene, il signore ha ricevuto 6 pacchetti di caramelle come ricompensa.Un 38enne tedesco aveva notato il titolo in attesa del treno per andare a trovare sua madre ed ha dovuto anche distruggerlo e dimostrare di averlo fatto.

L’assegno trovato dal 38enne Anouar G. era intestato al gigante del dolce Haribo ed era un assegno da far fermare il cuore: 4 milioni di sterline.

Trova un assegno da 4 milioni, la ricompensa

Anouar, che vive a Francoforte, non ci ha pensato però un attimo e lo ha restituito all’azienda. Ecco, come ricompensa l’uomo ha ricevuto “ben” sei pacchetti di caramelle gommose e crepi l’avarizia. Anouar ha raccontato ai media tedeschi di aver notato l’assegno mentre aspettava un treno che stava prendendo per andare a trovare sua madre.

Quando ha visto la sonna descritta l’uomo ha strabuzzato gli occhi: il valore dell’assegno era di 4.631.538,80 euro, pari a circa 4 milioni e mezzo di sterline.

“Quella somma neanche la sapevo pronunciare”

Ha detto il 38enne: “C’era scritta una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla”. Ma da Haribo non gli hanno chiesto indietro il titolo, che era nominale, bensì gli hanno chiesto di distruggere l’assegno e di “inviare una fotografia come prova”.

Anouar ha fatto tutto e pochi giorni dopo ha ricevuto una scatola da Haribo. E cose c’era dentro? Sei buste dei loro dolci. Anouar non sarebbe rimasto deluso perché in buona fede lui ritiene di aver salvato milioni all’azienda. Ha detto l’uomo: “Ho pensato che fosse un po’ economico”, ha detto. Haribo invece ha detto: “Dato che si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo.

Era il nostro pacchetto standard che abbiamo inviato come ringraziamento”.