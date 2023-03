Trova una pietra gialla col metal detector: scopre che è una pepita d’oro da 150mila euro

Un uomo australiano ha sempre avuto la passione di cercare dell’oro in vecchi giacimenti abbandonati e con il metal detector ha trovato una grossa pietra gialla che ha scoperto essere una pepita d’oro da 150mila euro.

Un uomo australiano, ricercatore d’oro dilettante, ha sempre avuto la passione di cercare dell’oro in vecchi giacimenti abbandonati. Munito di un economico metal detector ha trovato una pepita da 150mila euro di valore. L’uomo si è imbattuto in una pietra di oltre quattro chilogrammi e mezzo mentre ispezionava un’area del “Triangolo d’oro” di Victoria, vasta zona che si estende tra Ballarat, Bendigo e St Arnaud da sempre considerata una miniera d’oro a cielo aperto e cuore della corsa all’oro in Australia nel 1800. Curioso di sapere quanto valesse la roccia trovata, l’ha portata in un negozio specializzato a Geelong, a sud di Melbourne, dove il negoziante lo ha informato dell’enorme valore.

Una pepita d’oro da 150mila euro di valore

“Ha tirato fuori questo sasso dallo zaino e mentre lo lasciava cadere nella mia mano ha detto: ‘Pensi che possa valere diecimila dollari?’” ha raccontato l’esperto Darren Kamp a NewsWire. “Quando l’ho visto sono rimasto a bocca aperta” ha aggiunto. La pepita conteneva 2,6 kg di oro. “Sono stato nel settore dell’oro per 43 anni ed è il più grande esemplare di pepita che io abbia mai visto. Si vedono grandi esemplari trovati da grandi aziende nel sottosuolo ma con un rilevatore amatoriale è quasi impossibile. È uno di quei pezzi che cambiano la vita” ha aggiunto l’esperto.