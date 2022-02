Trovata morta dopo due anni, rintracciati i primi parenti di Marinella Beretta. Deceduta all'età di 70 anni, il corpo si trovava ancora in casa nel Comasco

Trovata morta dopo due anni, Marinella Beretta è stata ritrovata nella sua casa nel Comasco. Il corpo della 70enne era rimasto su una sedia, a riconoscerla dalle foto segnaletiche sono stati alcuni parenti.

Trovata morta dopo due anni, rintracciati i parenti

I cugini di Marinella Beretta, residenti in Emilia Romagna, si sono messi in contatto con la Polizia per dichiarare il riconoscimento della foto che ha fatto il giro d’Italia. Erano ormai anni che non avevano contatti con la signora e sono gli unici parenti che le Forze dell’Ordine sono riusciti a rintracciare. Ora potrebbero ricevere i beni della defunta.

La ricerca dei parenti di Marinella era iniziata al ritrovamento del suo corpo senza vita, avvenuto circa una settimana fa.

Il fatto è venuto a galla perché i vicini hanno chiamato il proprietario di casa della signora, lamentando che gli alberi davanti all’abitazione stavano invadendo la strada e non erano stati potati da due anni.

Morta dopo due anni, trovata su una sedia: la casa è di un imprenditore

Marinella Beretta aveva venduto la casa nel Comasco a un imprenditore svizzero, ottenendo l’usufrutto a vita. Al momento la Polizia detiene le chiavi dell’abitazione, che verranno consegnate nei prossimi giorni al proprietario dell’immobile.

L’addio a Marinella Beretta, trovata morta dopo due anni

Il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha invitato tutti i cittadini a partecipare ai funerali di Marinella Beretta: “Almeno per l’ultimo saluto che non sia da sola”, ha dichiarato. Non è ancora stata definita la data della cerimonia funebre, poiché al momento sono ancora in corso alcuni accertamenti sul corpo della signora.