Trovata morta Gabrielle “Gabby” Petito, l’influencer scomparsa in vacanza: si cerca il fidanzato

Il corpo che è stato trovato potrebbe essere di Gabrielle Petito, influencer scomparsa in vacanza. Si cerca il fidanzato.

Il corpo che è stato trovato sarebbe di Gabrielle Petito, influencer scomparsa in vacanza. Si cerca il fidanzato della donna, di cui al momento si sono perse le tracce.

Trovata morta Gabrielle “Gabby” Petito, l’influencer scomparsa in vacanza: causa della morte non determinata

Le autorità hanno annunciato che il corpo trovato domenica 19 settembre nel Wyoming sarebbe quello di Gabrielle Petito, detta Gabby, scomparsa durante un viaggio attraverso il paese con il suo fidanzato. L’uomo è stato identificato dalle autorità, come una persona interessata ed è ricercato in una riserva naturale della Florida. L’FBI ha dichiarato che il corpo è stato trovato dalle forze dell’ordine che stano perquisendo i campeggi. La causa della morte, come affermato dall’agente speciale Charles Jones, non è ancora stata determinata.

“L’identificazione forense completa non è stata completata per confermare al 100% che abbiamo trovato Gabby, ma la sua famiglia è stata informata” ha dichiarato Jones.

Trovata morta Gabrielle “Gabby” Petito, l’influencer scomparsa in vacanza: le parole dell’avvocato

L’avvocato Richard Benson Stafford ha spiegato che la famiglia rilascerà una dichiarazione in un secondo momento. Ha ringraziato i funzionari dell’FBI, Grand Teton Search and Rescue e altre agenzie che hanno partecipato alle ricerche.

“La famiglia e io saremo per sempre grati” ha dichiarato. Un’area di campeggio rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, per continuare le indagini. Jones ha spiegato che gli investigatori stanno cercando informazioni da chiunque abbia visto Gabrielle Petito e Brian Laundrie nella zona dei campeggi, stessa area che è stata oggetto di ricerche da parte delle forze dell’ordine. L’influencer e il suo ragazzo erano partiti a lugglio per un viaggio in furgone per visitare i parchi nazionali degli Stati Uniti.

La polizia ha detto che Laundrie era da solo quando ha portato il furgone a casa dei genitori in Florida. L’uomo è stato visto per l’ultima volta lo scorso martedì dalla sua famiglia.

Trovata morta Gabrielle “Gabby” Petito, l’influencer scomparsa in vacanza: si cerca il fidanzato

La famiglia dell’influencer ha presentato una denuncia di scomparsa l’11 settembre. Avevano chiesto alla famiglia Lanudrie di dire dove si trovava il figlio. I due erano fidanzati da molto tempo. Il viaggio della coppia era iniziato da Long Island a luglio. Volevano raggiungere l’Oregon entro la fine di ottobre, ma la ragazza è scomparsa. Il video della polizia, rilasciato dal dipartimento di polizia di Moab nell Utah, ha mostrato che un ufficiale ha fermato il furgone il 12 agosto dopo che aveva colpito un marciapiede all’ingresso del Parco nazionale di Arches. La polizia di Moab alla fine non ha presentato accuse ma ha separato la coppia per la notte. Laundrie si è registrato in un motel e Gabrielle è rimasta con il furgone. Ora si cerca il fidanzato, che ha fatto perdere le sue tracce da circa una settimana.