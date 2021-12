Trovata Morta Sakaya Kanda, voce giapponese di Anna di Frozen: ipotesi suicidio

Trovata Morta Sakaya Kanda, voce giapponese di Anna di Frozen: l'ipotesi di un inspiegabile suicidio messo in atto prima di raggiungere un teatro

Lutto in Giappone, dove è stata trovata morta Sakaya Kanda, 35enne voce giapponese di Anna, principessa del film di animanzione Disney Frozen-il regno di ghiaccio: la giovane donna è stata trovata morta nell’androne di un hotel dopo un volo da una finestra ed era una vera star del genere anime.

L’ipotesi che stanno seguendo prioritariamente gli investigatori della polizia è quella del suicidio.

Trovata Morta Sakaya Kanda, per i più “era Anna”, ma in Giappone aveva dato voce a decine di personaggi

Nota ai più in particolare per la versione giapponese del film di animazione Disney in cui dava la voce ad Anna, Kanda era un personaggio molto conosciuto. Pare che sabato 18 dicembre la donna fosse attesa per il musical My Fair Lady in cui interpretava Eliza Dolittle al Sapporo Cultural Arts Theater, ma non si era presentata.

Come è stata trovata Morta Sakaya Kanda: l’attesa in teatro, il corpo a terra e i soccorsi inutili

A quel punto qualcuno è andato a cercarla e l’ha trovata esanime sul selciato dell’albergo in cui alloggiava, in corrispondenza di una finestra. Inutili i soccorsi. Classe 1986, Sayaka Kanda era figlia d’arte. Suo padre è l’attore Masaki Kanda, mentre sua madre è la cantante Seiko Matsuda, una star nipponica degli anni ‘80.

La sua voce iconica anche nel videogame del film Disney: Sakaya Kanda è stata trovata morta e il suo sito la piange

Dopo il doppiaggio nel cartoon del 2013 nel 2019 Sakaya era tornata a doppiare il personaggio di Anna per il videogame. Sul suo sito ufficiale è apparso un laconico messaggio: “Siamo dispiaciuti della notizia che ci siamo visti costretti a dare ai fan e a tutti coloro che hanno sempre sostenuto Sayaka. È una situazione incredibile e inaccettabile”.