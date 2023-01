Trovati altri documenti top secret a Biden e casa nel Delaware perquisita

Dopo quelli scoperti nel cassetto di una fondazione il 10 gennaio scorso sono stati trovati altri documenti top secret nella disponibilità del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la casa nel Delaware del Capo della Casa Bianca è stata perquisita.

Un po’ come era accaduto al suo omologo Donald Trump con la villa in Florida. Gli agenti del Dipartimento di Giustizia hanno setacciato l’abitazione per quasi 12 ore e lo stesso ha dato nulla osta ad operare a Wilmington, in Delaware.

Perquisita la casa di Biden in Delaware

Ecco, lì c’erano altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del presidente Usa citati dall’Ansa e quello personale di Biden, Bob Bauer, ha affermato che la perquisizione della casa si è svolta ieri ed è durata quasi 12 ore.

La Cnn ha confermato il dato per cui il presidente Usa sta trascorrendo il weekend sempre in Delaware, ma nella sua casa al mare, a Rehoboth Beach.

Trovati sei nuovi documenti classificati

Hanno fatto sapere i legali: “Il dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati”. Il legale ha spiegato che alcune delle carte sequestrate risalgono al tempo in cui Biden era senatore, ma ve ne sono alcune che fanno riferimento al periodo in cui era vicepresidente.

Sono stati “prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della sua vicepresidenza” e l’avvocato Bauer ha affermato che “alla perquisizione hanno assistito i legali del presidente”.