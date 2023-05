Trovato cadavere nel bagagliaio di un'auto: il corpo era in decomposizione

Un vero e proprio giallo quello di Torino: è stato infatti rinvenuto un cadavere nel bagagliaio di un'auto. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Un vero e proprio mistero quello di Torino, dove lo scorso 28 maggio è stato rinvenuto un cadavere nel bagagliaio di un’auto parcheggiata. La scoperta è avvenuta, più precisamente, in via Rovigo, all’angolo con strada del Fortino. Da quello che si sa al momento si tratterebbe di un uomo di 55 anni, incensurato, la cui famiglia aveva denunciato la scomparsa un paio di giorni fa. Mancano tuttavia conferme. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, segno che la morte fosse avvenuta diverso tempo fa. A dare l’allarme sono stati i residenti del quartiere Aurora, infastiditi dal cattivo odore che proveniva dalla vettura, una Range Rover, e da alcune macchie di sangue visibili sull’asfalto.

Cadavere nel bagagliaio di un’auto: indagini in corso

Come informa FanPage, al momento sono in corso le indagini sul caso da parte della squadra mobile di Torino, coordinate dal pm Antonella Barbera; al momento non sono noti dettagli sulla vicenda e sembra esserci uno stretto riserbo sul lavoro degli inquirenti.

Potrebbe essere un caso di omicidio

Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un caso di omicidio. Sono già stati interrogati i residenti della zona per comprendere da quanto tempo la Range Rover fosse parcheggiata in quella zona.