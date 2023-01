Trovato cadavere sfigurato nella Grotta di Nettuno: la vittima sarebbe un 37enne

Un operatore ha lanciato un allarme per il ritrovamento di un cadavere sfigurato, sulla scalinata della Grotta di Nettuno ad Alghero.

Nella giornata di ieri, un operatore ha avvisato i soccorsi e le forze dell’ordine, spiegando loro di aver trovato un cadavere sfigurato all’inizio della scalinata della Grotta di Nettuno. La vittima è Francesco Cataldi, un uomo di 37 anni di origini algheresi.

La famiglia era molto preoccupata, perché aveva perso le sue tracce e lo stava cercando. Al momento non sono chiare le cause del decesso, ma gli inquirenti hanno lasciato aperte tutte le ipotesi, anche quella di aggressione da parte di un animale.

L’operatore che ha trovato il cadavere ha subito lanciato l’allarme. Il corpo presentava abrasioni ovunque, in modo particolare era completamente sfigurato in volto.

Nessuna ipotesi è esclusa per il momento. L’uomo potrebbe aver cercato di scavalcare il cancello in orario di chiusura, cadendo nel vuoto. Aperta anche l’ipotesi di aggressione di un animale, visto che la zona è caratterizzata da numerose specie selvagge. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso.