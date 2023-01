Trovato il terzo covo di Matteo Messina Denaro

Campobello di Mazara, 19 gen. (askanews) – E’ stato trovato un terzo covo a Campobello di Mazara, in via San Giovanni dove il boss Matteo Messina Denaro avrebbe trascorso parte della sua latitanza, ma risulta vuoto. L’individuazione è avvenuta giovedì pomeriggio. Adesso verranno comunque effettuati controlli per verificare se nell’immobile ci siano state segrete.

Intanto è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, l’uomo che ha concesso la sua “identità” al boss di Castelvetrano.