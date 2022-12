Trovato morto in casa dal 115 dopo una settimana

Orrore in Veneto, dove un uomo viene trovato morto in casa dal 115.

probabilmente deceduto ormai da una settimana. La tragedia domestica si è consumata in provincia di Rovigo per un 60enne molto conosciuto nella cittadina di Lendinara. Secondo quanto si apprende da la Voce di Rovigo il 60enne in questione ormai da molto, forse troppi, giorni non dava notizie di sé.

Trovato morto in casa dal 115

Proprio sulla scorta di quell’assenza notata da molti, nella serata di giovedì primo dicembre i soccorritori hanno deciso di agire.

Da quanto si apprende in un primo momento arrivati i carabinieri della territoriale. Dopo qualche squillo ripetuto del campanello domestico della casa in centro i militari hanno allertato i vigili del fuoco.

La rimozione di una grata e l’ingresso

Dopo la rimozione di una inferriata a protezione della finestra gli uomini del 115 sono entrati ed hanno fatto la macabra scoperta: un uomo sui 60 anni giaceva ormai privo di vita nei locali, secondo il medico legale sopraggiunto da circa una settimana.

Morte naturale, secondo i primi riscontri. Le verifiche dei carabinieri infatti avrebbero accertato che sul corpo dell’uomo non c’era alcun segno di violenza e l’abitazione non presentava segni di effrazione o scasso.